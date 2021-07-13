Manavgat Belediyesi’nin yaz kursları başladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in insan odaklı sosyal yatırımlarından birisi olan Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde ilk olarak 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yaz kursları başladı.

Sabah ve öğleden sonraki kurslarda 8-9-10 yaş grubundaki 24 çocuk dekoratif ahşap süsleme, 7-8 yaş grubundaki 24 çocuk robotik kodlama eğitimi, 9-13 yaş aralığındaki 26 çocuk tenis, 10-16 yaş aralığındaki 28 çocuk ve genç diksiyon eğitimi, 7-16 yaş aralığındaki 25 çocuk etkili ve hızlı okuma ile yetişkinler grubunda yer alan 20 kişi ise Almanca dersi alıyor. Yaz döneminde kendilerini farklı yönlerle geliştirebileceklerini belirten kursiyerler, gençlik merkezinde kursların başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Eğitim projeleri devam edecek"

Çocukların ve gençlerin eğitimine katkı yaparak onların farklı yönlerini geliştirmelerini sağlamak için sürekli projeler ürettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, süreç içerisinde bunları tek tek hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Çocuk, genç ve kadınlarımızın eğitimleri bizim için çok önemli. Eğitim her zaman öncelikli hizmetimiz olmuştur. İbrahim Sözen Gençlik merkezimiz pandemi öncesinde çok verimli eğitimler veriyordu. Binlerce insanımızı kurslarda eğitmiştik. Süreç sonrasında yeniden start verdik. Burada kursiyerlerimiz, kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Buna vesile olmak da bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Eğitim odaklı tüm projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın verimli bir eğitim dönemi geçirmesini temenni ediyorum. Kurslarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.