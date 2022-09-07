Manavgat Belediyesi’nden sünnet şöleni

Manavgat Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği iki yüz on çocuk için sünnet şöleni hazırladı. Erkekliğe ilk adımını atan çocuklar, oyun aktiviteleri ve konserle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Çocuklar Başkan ile şehir turu attı

Manavgat Belediyesi tarafından muhteşem bir şekilde düzenlenen Sünnet Şöleni konser ve oyun aktiviteleriyle kutlandı. Daha önceden çeşitli hastanelerde sünnet işlemi gerçekleştirilen 210 çocuk, sünnet düğünü öncesinde Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından tüm elbiseleri eksiksiz bir şekilde giydirildi. Hatıra fotoğrafı için Atatürk Kültür Merkezi’ne aileleriyle birlikte gelen çocuklara, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’de eşlik etti. AKM’de düzenlenen fotoğraf çekiminde çocuklar, başkan amcalarıyla birlikte Türk Bayrağı ile coşku dolu bir şekilde şarkılar ve marşlar söyledi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından 18 araçla şehir turu yapan çocuklar bir otelde Manavgat Belediyesi tarafından çocukların gönüllerince eğlenmeleri amacıyla şişme oyun grupları, bando, oyun karakterleri, akrobasi gösterileri, pamuk şeker gibi aktiviteler de düzenlendi.

İki yüz on çocuğa altın takıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, erkekliğe ilk adımını atan bütün sünnet çocuklarına altın taktı. Takı törenine, eşi Hatice Sözen, belediye başkan yardımcıları, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. Tören sonrasında sahneye çıkan yerel sanatçı Serdar Şengül ve Fulya, popüler ve oyun havalarından oluşan şarkılarıyla herkesi coşturdu. Ailelerin eğlencesine Başkan Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen’de katıldı.