Manavgat Belediyesinden, Saraçlı Mahallesine kapalı alan

Manavgat Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların düğün, nişan, mevlit gibi etkinliklerde toplanma alanı olarak kullanabilecekleri kapalı alanlardan birini Saraçlı mahallesine kazandırdı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla son olarak Saraçlı Mahallesi’nde başlatılan kapalı alan yapımı tamamlandı. 226 metrekarelik kısmı, Ömer Kır, Ayşe Kır ve varisleri tarafından bağışlanan toplam 310 metrekarelik alanda, kapalı alanın yapılması, mahalle halkında büyük memnuniyet oluşturdu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Saraçlı Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Sözen, mahalle halkıyla uzun uzun sohbet gerçekleştirdi,sorun ve taleplerini dinledi.

"Kapalı alanlara ihtiyaç var"

Alanı bağışlayan Kır ailesine teşekkür eden Başkan Şükrü Sözen, “Saraçlı Mahallesi’ni önemsiyoruz. Kapalı alanların önemini biliyoruz. Köylerimizdeki vatandaşlarımız düğünde derneğinde bir araya gelmek için kapalı alanlara ihtiyacı var. Bu mahallemizde de ihtiyaç vardı. Merkeze yakın bir yerde yapma ihtiyacı hasıl oldu. Kendimize ait bir yer olmadığını tespit ettik. Aile fertleri hiçbir bedelsiz bu alanı bağışladılar. Çok büyük özveridir. Bütün Kır ailesi fertlerine bütün kalbimle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.