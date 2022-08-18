Manavgat Belediyesinden park atağı

Manavgat Belediyesi, “Her Mahalleye Bir Park” projesi çerçevesinde son olarak; Mimar Sinan, Şelale, Ilıca ve Saraçlı Mahallelerinde park yapım çalışmalarını tamamladı.

Manavgat Belediyesinin, kent genelinde yeşil alan miktarını arttırmak ve çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak amacıyla başlattığı “Her Mahalleye Bir Park” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle çocuklardan gelen park isteklerine kayıtsız kalmayan Manavgat Belediyesi, Mimar Sinan, Ilıca, Saraçlı, Şelale ve Mahalellerinde modern park yapımlarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesindeki 512 m2etrekarelik alana ağaç dikimi ve yeşil alan çalışması, Ilıca Mahallesindeki 859 metrekarelik alana spor aletleri ve oyun grupları, Şelale Mahallesindeki 851 metrekarelik alana çocuk oyun grubu, Saraçlı Mahallesindeki 1078 metrekarelik alana ise mangallı ve mangalsız kamelyalar, fitness grubu, çocuk oyun gruplarını kazandırdı. Ayrıca yapımına devam edilen Evrenseki Mahallesindeki 714 metrekarelik park alanında ise yeşil alan miktarı arttırılarak, oyun grupları, dinlenme ve yürüyüş yolları da yapılacak.

"Her yıl artıyor"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen göreve geldiği 2009 yılından itibaren kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede son olarak yeşil alan miktarı Şelale Mahallesinde 7 bin 782 metrekareye , Mimar Sinan Mahallesinde 8 bin 685 metrekareye , Evrenseki Mahallesinde 13 bin 51 metrekareye , Ilıca Mahallesinde 10 bin 989 metrekareye çıkarıldı. Bölge sakinleri, yapılan park hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getirerek Manavgat Belediyesi ekiplerine ve Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

"Yeşil alana dikkat çekti"

Şükrü Sözen, modern park yapımlarının hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. Başkan Sözen, “Her Mahalle’ye bir Park” projesi ile de kentimizde hem çocuklara gönüllerince oyun oynayabileceği, alanları oluşturuyoruz hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği sosyal yapıları hayata geçiriyoruz. Ayrıca Manavgat’ımızı daha yeşil bir görünüme kavuşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını da arttırmış oluyoruz. Modern park yapımımız 106 mahallede gerçekleşmeye devam edecektir. Hizmete sunduğumuz parklarımız halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.