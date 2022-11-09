Manavgat Belediyesi’nden Kızılağaç’a modern sulama sistemi

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, turizmin yoğun olarak bulunduğu Kızılağaç Mahallesi’ndeki refüjde, modern sulama sistemi çalışması başlattı.

Kızılağaç Turizm Caddesi üzerinde bulunan 3 kilometrelik refüjde ilk olarak toprak kazılarak sulama sistemi boruları döşendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, hem su tasarrufu sağlanmış olacak hem de trafiğin yoğun olması sebebiyle kaygan zemin oluşmamasıyla olabilecek kazaların önüne geçilmiş olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, kentin yeşil alan düzenlemesi konusunda modern çalışmalar yürüttüğünü belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan hizmetlerin çözüm odaklı olduğunu söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “Turizm ve kent merkezimizde yaptığımız hizmetlerin tamamı modern ve geleceğe yönelik çalışmalardan oluşuyor. 3 km bandında ki Kızılağaç turizm yolunda, toprak altı sulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte hem su tasarrufu sağlayacak hem de kaygan zemin oluşmasının önüne geçerek olabilecek kazaların önüne geçecek. Manavgat Belediyesi, bu ilkeler doğrultusunda kentimizi geleceğe hazırlamaya devam edecektir” dedi.