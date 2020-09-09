Manavgat Belediyesi’nden Gençler ve Çardak’a çok amaçlı kapalı alan
MANAVGAT BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN, SÜNNET, DÜĞÜN, MEVLÜT, PAZAR YERİ VE DİĞER İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA, GENÇLER VE ÇARDAK MAHALLELERİNE 20 METRE UZUNLUĞUNDA 10 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇOK AMAÇLI KAPALI ALAN YAPTI.
Manavgat Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, sünnet, düğün, mevlüt, pazar yeri ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla, Gençler ve Çardak Mahallelerine 20 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde çok amaçlı kapalı alan yaptı.
Mahalle halkı, yapılan kapalı alanlarda her türlü etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmaların aynı doğrultuda süreceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gençler ve Çardak mahallelerine yaptığımız kapalı alanlarla halkımızın birçok ihtiyacını giderdiğini görmek bizlere bir kat daha fazla güç veriyor. Kapalı alanlarımız bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümden aldığımız güçle Manavgat’ımıza ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
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