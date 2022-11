Manavgat Belediyesi’nden down sendromu semineri

Manavgat Belediyesi, Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi ve Türkiye Down Sendromu Derneği, Atatürk Kültür Merkezi’nde “Down Sendromlu Bireylerin yasal Hakları” konulu seminer düzenledi.

Seminerde, Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü Özgür Konuk ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hira, özel bireylere ve ailelerine yasal haklar ve kullanımları konusunda sunum yaparak çeşitli bilgiler verdi. Aileler, ve down sendromlu özel bireyler, merak ettikleri tüm soruları danışarak bilgi sahibi oldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen konuşma gerçekleştiren başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, down sendromunun engel değil kromozom farklılığı olduğunu söyledi. Başkan yardımcısı Ceylan, “ Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen, belediyecilik hizmetlerinde her zaman toplumun bütün kesimine hitap eden ve hayatı kolaylaştıran çalışmalar gerçekleştirdi. Engelsiz dostlarımızla birlikte yaşadığımız bu güzel kentimizde her zaman onları da günlük yaşama dahil etmeye özen gösterdik ve projeler ürettik. Down sendromu, engel değil farklılıktır. Tüm özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve toplumda farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Seminere, Manavgat Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosu, Türkiye Down Sendromu Derneği temsilcileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.