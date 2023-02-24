Manavgat Belediyesi’nden depremzede çocuklara etkinlik

Manavgat Belediyesi, kente gelen depremzede çocuklarda travma oluşmasının önüne geçmek, onları sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenliyor.

Manavgat Belediyesi, büyük deprem felaketi sonrasında Manavgat’a gelen çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Manavgat Belediyesi Hizmet Binası ve Manavgat Belediyesi Kitap Kafe bahçelerinde düzenlenen etkinliklere, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Manavgat Belediyesi’nin kreş öğretmenleri ve depremzede ailelerin çocukları katıldı. Etkinliğe Manavgat’taki depremzede ailelere destek amacıyla gelen gönüllüler ressam Gizem Akdağ ve Mimar Yasemin Aydan da katıldı.

Başkan Sözen’den yüz boyaması

Çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve felaket sonrası kalıcı travma oluşmasını engellemek amacıyla düzenlenen etkinliklerde Belediye Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizeli olarak çalışmalar yürüttü. Etkinliklerde çocukların mutluluğu için belediye bahçesini ve kitap kafeyi özel olarak hazırlayan Manavgat Belediyesi çalışanları, pamuk şeker ikramı, palyaço, oyuncaklar, boyama kitapları, balon, animasyon ve çeşitli oyun etkinlikleriyle minikleri eğlendirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de tüm çocuklarla bire bir ilgilenerek, çocukların yüzlerini boyadı. Depremzede aileler, günler sonra çocuklarının yüzlerinin güldüğünü belirterek en zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Sözen; “Onların mutluluğu her şeyden önemli”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’a gelen depremzede çocuklar ve aileleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Büyük felaket sonrası Manavgat’ımıza gelen tüm depremzedelerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızı mutlu edebilmek ve normal yaşama dönüşlerine katkı sağlamak amacıyla her gün etkinlikler düzenliyoruz. Onların yüzlerinde tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere. Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Etkinliğimize emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi, kentimize gelen tüm vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarının en güzel bir şekilde geçmesini de yürekten temenni ediyorum” dedi.