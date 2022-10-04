Manavgat Belediyesi’nden Çocuk Günü sürprizi

Antalya Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 1 Ekim Dünya Çocuk günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le birlikte gönüllerince eğlendi

Uzman eğitmen kadrosuyla birlikte etkinliğe günler öncesinden büyük bir heyecanla hazırlanan çocuklar, Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin bahçesini balonla süsledi, görsel panolar hazırladı. Kreş çalışanları ve öğretmenler, öğrencilerin gönüllerince eğlenmesi için oyunlar oynadı, palyaço kıyafeti giyerek gösteriler yaptı. 3 ve 5 yaş aralığındaki 120 çocuk, başkan amcalarıyla keyifli saatler geçirdi. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin eğitim kurumlarında bulunan tüm öğrencilerin, eğlenerek öğrenim gördüğünü belirtti. Başkan Sözen, “1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle, Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevimizde düzenlenen etkinlikte çocuklarımızla güzel vakit geçirdik. Onların pırıl pırıl gözleri ve yüzlerindeki gülümseme bizim için her şeyden önemli. Tüm gücümüzle onların güzel bir gelecekte yaşaması için çaba gösteriyoruz ” dedi.