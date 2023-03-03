Manavgat Belediyesi’nden çevre yoluna modern sulama sistemi

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde bulunan kavşak ve refüjlere modern sulama sistemi çalışması başlattı.

Geçtiğimiz ay Kızılağaç turizm yolunda 4 kilometrelik refüjde de 25 bin metre toprakaltı damlama sistemi çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan 4 adet kavşakta yeraltı damlama sistemini yenileyerek, peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde Çenger, Boztepe ve Kızılağaç Mahallelerindeki toplam 4 kilometre uzunluğundaki refüjlerde 18 bin 500 metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 70 bin metre uzunluğunda da damlama sulama sistemi yerleştiriliyor. Ayrıca, Manavgat Belediyesi, bin 200 adet ağaç ve çalı grubu ekimi yaparak kavşak ve refüjleri yeşillendirecek.

“Yeşil alanlar modern sisteme kavuşuyor”

Kent genelinde bulunan tüm refüjlerde ve kavşaklarda modern sulama sistemini uygulamaya başladıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmaların kentin geleceğine yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Şükrü Sözen, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, toprak altı sulama sistemi ile hem yeşil alanların sayısını arttırıyor hem de modern bir sistem ile kentimizi geleceğe hazırlıyor. Yaptığımız düzenleme çalışmaları ile büyük bir su tasarrufu elde etmiş olacağız. Ayrıca D-400 karayolu üzerinde bulunan Çenger, Boztepe ve Kızılağaç kavşaklarımız yoğun trafiğin olduğu bir bölge. Toprak altı sulama sisteminin devreye girmesinin ardından kaygan zemin oluşma riskini de büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız ve bu sayede trafik de güvenli hale gelecek. Manavgat Belediyemiz, hem yeşil alanların sayısını arttırmaya hem de kentimize modern hizmetler getirmeye devam edecektir” dedi.