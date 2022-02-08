Manavgat Belediyesi’nden Cevizler ve Kızılağaç’a çok amaçlı kapalı alan

Manavgat Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların sünnet, düğün, mevlit gibi sosyal ihtiyaçlarında toplanma alanı olarak kullanacağı ve aynı zamanda pazar alanı olarak da değerlendirebileceği “Çok Amaçlı Kapalı Alan” yapımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manavgat Belediyesi son olarak Kızılağaç ve Cevizler Mahallesi’nde çok amaçlı üstü kapalı alan çalışması başlattı. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 450 metrekare alan üzerine inşa ettiği kapalı alan çalışmaları kapsamında zemin ve çatı yapım işlemleri tamamlandı. Ayrıca kapalı alan içerisinde tuvalet ve çeşme de yer alacağı belirtildi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri, Manavgat Belediye başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, kırsal mahallelerde en önemli ihtiyaçlardan birisinin de kapalı alanlar olduğunu dile getirdi. Sözen, “ Kırsal mahallelerimizde kapalı alan çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kızılağaç ve Cevizler mahallelerinde de halkımızın düğün, nişan, mevlit, sünnet ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabileceği üstü kapalı çok amaçlı alanı da kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, 106 mahallemize ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet götürmeye devam edecektir” dedi.