Manavgat Belediyesi turizm yollarını genişletiyor

Manavgat Belediyesi, Sorgun-Side Mahallelerini birbirine bağlayan turizm yolu Adnan Menderes Bulvarı’nda yol genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yol genişletme çalışmalarında mevcut yol, 20 metre genişliğe çıkarıldı. Daha önce trafik akışını olumsuz etkileyen 3 şeritli yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından 4 şerit olarak kullanıma açılacak. Oteller bölgesinde yaz aylarında turizmin yoğun olması nedeniyle turistlerin sıklıkla kullandığı yolda, trafiğin düzenli hale getirilmesi oldukça memnuniyet oluşturdu. Bölge halkı ve turizmciler, Side-Sorgun turizm bağlantı yolunun rahatlayacak olması nedeniyle belediye ekiplerine ve Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yoğun turizm sezonu döneminde trafik sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Sorgun ve Side’yi birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan turizm bağlantı yolunda yaptığımız yol genişletme çalışmaları ulaşımı kolaylaştıracak. Bölgeye gelen yerli ve yabancı konuklarımız daha ferah bir yolda seyir etmiş olacak. Turizm yollarındaki düzenleme çalışmalarımız planlarımız dâhilinde devam edecek. Manavgat’ımızı geleceğini düşünerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yolumuz bölgemize ve turizmimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.