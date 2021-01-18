Manavgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi ekipleri, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında düzenli olarak su ve mama takviyesi ile sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor.

Hafta sonları uygulanan kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının mamasız ve susuz kalmaması için seferber olan Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, hayvanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Yukarı Pazarcı Mahallesi Irmak Kenarı, Cumhuriyet Meydanı Irmak Kenarı ile Side Mahallesi’nde bulunan Yalı Mevkii, Cennetler Mevkii ve Side garajında bulunan mamamatiklere su ve mama takviyesi yaptı.

“Hayvan sever vatandaşlarımızın içi rahat olsun”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını ve düzenli olarak su ve mama takviyelerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sözen, “Ülkemiz genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sevimli dostlarımızın bakımını da ihmal etmiyoruz. Kent merkezimizde ve hayvanlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlere giderek onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hayvan sever vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz sevimli dostlarımız için kısıtlama günlerinde büyük bir özveri ile görevinin başında. Mama stoklarımızın eksilmemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Çevreyi ve doğayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı ve bakımı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.