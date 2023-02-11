Manavgat Belediyesi depremzedelere kapılarını açtı

Manavgat Belediyesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük bir yıkıma neden olan ve depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını sonuna kadar açtı.

Manavgat’a gelen depremzede vatandaşlar için Sosyal Market’i yeniden düzenleyen Manavgat Belediyesi, kadın, çocuk ve erkeklerin tüm kişisel ihtiyaçlarını ve elbiselerini karşılayabileceği bir ünite oluşturdu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gün boyunca Sosyal Market’te depremzede vatandaşlarla birebir ilgilenerek yardımcı oldu. Manavgat Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığı Sosyal Market’te, ilk olarak depremzede vatandaşları soğuktan korumak amacıyla çadır kuruldu. Belediye ekipleri, depremzede vatandaşların üşümemesi amacıyla gün boyunca çay, kahve, bisküvi ve sıcak çorba ikramında da bulundu.

Toplumsal dayanışma ve birliğin acıların azaltılmasında büyük bir payının olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayacağını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak zor günlerden geçen ve kentimize gelen tüm vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Toplum olarak bu zor günleri de ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Sosyal Market’imizde bulunan tüm imkanlarımızı yeniden hazırlayıp onların hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her yerde Manavgat Belediyesi çalışma gerçekleştirmeye devam edecektir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.