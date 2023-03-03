Manavgat belediyesi deprem riskine karşı çalışma başlattı

Mart ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Şükrü Sözen, belediyenin ilgili birimlerinin oda ve STK’larda toplantılar yapmaya başladığını belirterek, gerek imar affı, gerekse Büyükşehir Yasasıyla beldelerden gelen kontrolsüz yapı stoku ile 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılmış yapılarda deprem riskine karşı çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Manavgat Belediyesi 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı Side Ek Hizmet Binası’nda yapıldı. 12 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve parti grup sözcüleri, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu. Gündeme geçilmeden önce Başkan Şükrü Sözen yaptığı konuşmada, 6 Şubatta çok büyük bir acıyla karanlık bir güne uyandıklarını belirterek depremde 11 ilde 830 bin 783 binanın yıkıldığını, 45 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce yaralı olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek deprem bölgelerine katkı yapan kurumlara teşekkür etti.

Manavgat belediyesi depremzedelerin yanında

Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi olarak acilen Deprem Dayanışma Merkezi kurarak deprem bölgelerine ilk etapta 5 tır olmak üzere 10 tır yardım malzemesi, operatörleri ve çalışanlarıyla birlikte iş makineleri ile teknik hasar tespit ekiplerini bölgeye gönderdiklerini söyledi. Başkan Sözen Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne desteklerin devam ettiğini de dile getirdi. Manavgat’ta resmi kayıtlara göre 62 bin depremzede vatandaşın geldiğini, otellerde konaklayan 21 bin depremzedenin bulunduğunu vurgulayan Başkan Sözen, 40 bini aşkın vatandaşın ise Manavgat Belediyesi’nin Sosyal Market’inden yararlandırıldığını söyledi. Sözen, belediye olarak depremzede misafirlerle yakından ilgilendiklerini belirterek, çocukların rehabilite edilmesi için de etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Belediye ve STK’lar çalışma başlatacak

Meclis konuşmasında Manavgat’ın 2. derece deprem bölgesi olduğunu belirten Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi olarak depreme yönelik çalışmalar yürütüldüğünü de söyledi. Başkan Şükrü Sözen Manavgat Belediyesi’nin ilgili birimlerinin oda ve STK’larla toplantılar yapmaya başladığını belirterek, gerek imar affı, gerekse Büyükşehir Yasası ile beldelerden gelen kontrolsüz yapı stoku ile 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılmış yapılarda deprem riskine karşı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

İmar afları ve geçmişteki yapı stoku risk nedeni

Sözen, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “6360 sayılı yasa sonrası kapanan beldelerimizden devir alınan imar planlarında da eksik olan imara esas gerekli “Zemin etüd ve analizler” yapılarak hızlı bir şekilde revizyonları yapılmıştır. Ancak kapatılan belde belediyelerinden belli bir yapı stokunu beraberinde devir aldık. Ayrıca Manavgat’ta deprem yönetmeliğinin çıktığı 1999 yılından önceki yapı stoku da bulunmaktadır. Bu yapı stoğuna ilave olarak görev sürecimiz içerisinde, o günkü yönetmeliklere, tekniğine, yasal denetimler yapılarak yapılaşma yöntemini ilke olarak belirledik. Bu doğrultuda uygulamalarımızı yaptık. Maalesef 2017 yılında çıkan imar affı ile birlikte kaçak, denetimsiz ve hiç yasa ve yönetmeliğe uymayan, vatandaş beyanına esas; hiç bir taşıyıcı sistemi olmayan; dört direk üzerine yapılan hangar-depo niteliğindeki yapılar dahi yapı kayıt belgesi ile tapuya konu edilip iskan izni verildi.”

"Mimarlar ve jeoloji mühendisleri oda yönetimleri ile toplantılar yapıldı"

Başlan Sözen konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Gerek imar affı, gerekse Büyükşehir Yasası ile beldelerden gelen kontrolsüz yapı stoku ile 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılmış yapılarda bu gün yaşadığımız deprem gibi olumsuzlukları oluşturacağını düşünerek, depremden hemen sonra binalarda depremin vermiş olduğu hasarların neden kaynaklandığını sorgulamak ve bunların sebebini araştırarak gerekli teknik önlemleri alabilmek için belediyemiz başkanlığında inşaat mühendisleri, mimarlar ve jeoloji mühendisleri oda yönetimleri ile toplantılar yapıldı. Yaşadıklarımızdan hareketle daha güvenli ve daha sağlıklı kentler ve kentlerimizde daha sağlam binalar yapmak için var olan yasal sistem üzerinden belediyemiz teknik ekipleri ve tüm teknik sivil toplum kuruluşları ile deprem sonrasında değerlendirilmeler çalışmalar yapılmıştır. Bu toplantılar önümüzdeki günlerde devam edecek olup, çıkan sonuç kamuoyu ve halkımızla paylaşılacaktır.”

Ekipler oluşturularak yapıların sağlamlığı tespit edilecek

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öncelikli olarak yapılacak işleri de anlattı. Sözen, “1.sırada eski deprem yönetmelikleri ve imar affı ile oluşan çarpık ve kontrolsüz yapılaşmaların sağlamlığı konusunun tespiti için ekipler oluşturulacak, yetmemesi durumunda hizmet alımı yöntemi ile mevcut yapı stoku taraması yapılacaktır. Bu sonuca göre tehlike oluşturan yapıların yıkımı ve/veya güçlendirilmesi sağlanacaktır. Yapılan çalışmalar ve toplantılar sonucunda ve özellikle yaşadığımız acı süreç bize mevcut deprem yönetmeliğinin yetersiz kaldığı ve ilave önlemlerin alınması gerektiğini gösterdi. Bu süreç bizi daha güvenli ve sağlıklı yapım tekniği arayışına itti. Bu hususları 2018 deprem yönetmeliği çerçevesinde belediyemizce jeolojik etüde dayalı zemin sınıfların yeniden yaptırılarak kötü olan alanlarda yapılaşmaya yönelik ilave önlemlerin gerekli kıldı” dedi.