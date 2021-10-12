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Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA 12.10.2021, 16:32
Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürme çalışmasına 12 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri katıldı. Makilik ve kuru otların bulunduğu alanda meydana gelen yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

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