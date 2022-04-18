Makedonyalı, fenomenler ve gazeteciler Antalya’da buluştu

Makedonya’nın önde gelen blog yazarları, sosyal medya fenomenleri ve gazetecileri Antalya’da buluştu.

Dünyanın dört bir yanından her yıl karşıladıkları misafirlerinin yanı sıra yeni dostluklar biriktirmeye devam eden Granada Luxury Belek, konseptlerinin temelini oluşturan “çok özel misafirperverlik” ile turizmde konaklama standartlarını yükseltiyor. Bu çerçevede, 8-10 Nisan tarihleri arasında Fibula Travel aracılığıyla Makedonya’dan VIP bir info ekibi ağırlandı.

Makedonya’nın önde gelen blog yazarları, sosyal medya ünlüleri ve gazetecileri, Granada Luxury Belek’le tanıştı. Farklı konaklama seçeneklerinde tropikal konseptten modern ve lüks iç dizayna kadar, göz kamaştıran bir yelpaze sunan tesiste, info ekibi Maldiv Beach’te keyifli bir parti ile karşılandı. Makedonyalı ekibe, karşılama kokteylleri ve Akdeniz mevsim meyveleri ile birlikte tesisin Çikolata Atölyesi’nin üretimi olan çok özel reçetelerle hazırlanan çikolatalardan ikram edildi.

Sunulan ayrıcalıklı konaklama konseptlerini bizzat deneyimleme fırsatı bulan Makedonyalı info ekibi, konaklama süreleri boyunca bu deneyimlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştı.