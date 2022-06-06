Mahmutlar Kültür Merkezi’nde çalışmalar başladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Mahmutlar Mahallesi’ne kazandıracağı mega projesi Mahmutlar Kültür Merkezi alanında hummalı çalışma başladı. Ekipler, 10 bin m’lik proje alanında tam kapasiteyle aralıksız çalışıyor.

Mahmutlar Mahallesi’nde 11 dönüm arsa üzerinde projelendirilen Kültür Merkezi inşası başladı. 10 bin metrekare inşaat alanına sahip projede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hummalı ve tam kapasiteyle çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar halkına verdiği Kültür Merkezi sözünü yerine getiriyor. Mahmutlar Kültür Merkezi’nde bin 200 kişilik çok amaçlı salon, 450 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 100 kişilik nikah salonu, 360 m fuaye alanı, 165 m kütüphane, spor salonu, 6 adet atölye, 120 araç kapasiteli kapalı otopark, mutfak, depolar, mescit, WC, ofis, gelin odası, kulis, reji odası, teknik odalar bulunuyor.

Ayrıca Mahmutlar Kültür Merkezi’nin üstü çatı örtüsüne sahip 1000 m açık düğün ve etkinlik alanı, meydan ve park olacak.

“Sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçları karşılayacak”

Alanya’nın en yoğun kentsel hareketliliğini barındıran ve kentin en büyük mahallesi olan Mahmutlar’a yapılan projenin kültürel yaşama hayat vereceğini vurgulayan Başkan Yücel; “Mahmutlar Mahallemize kazandıracağımız mega projemiz bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. 1200 kişilik kapasiteye sahip projemizde tasarladığımız mekanlarla bölgenin kültürel canlılığı sürekli hale gelecek. Her bir ayrıntıyı ayrı ayrı planladığımız projemizin, Mahmutlar bölgesinin değerine değer katacağına inanıyorum. Mahmutlarımıza ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.