Mahmutlar Hüsnü Gönüllü Sağlık Ocağının temeli atıldı

Alanya Belediyesi ile hayırsever Mehmet Gönüllü arasında imzalanan protokolün ardından Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılacak sağlık ocağının temeli atıldı.

Mahmutlar mahallesinde inşa edilecek yeni sağlık ocağının temeli atıldı. 1400 metrekare alan üzerine projelendirilen Hüsnü Gönüllü Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nadir Aldemir, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, protokol üyeleri vehayırsever Mehmet Gönüllü katıldı. yeni yapılacak sağlık ocağının hizmete girmesiyle birlikte nüfusu hızla artan Mahmutlar Mahallesi’nin sağlıkla ilgili sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Yücel, “Mahmutlar Mahallemize Sağlık Ocağı yapımını kapsayan ve hayırsever Mehmet Gönüllü ile imzaladığımız protokolün ardından bugün projemizin temelini attık. Bölgemizdeki hızlı nüfus artışıyla elzem bir ihtiyaç haline gelen sağlık ocağımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hüsnü Gönüllü Sağlık Ocağı için hayırseverimiz Mehmet Gönüllü’ye bölgemiz ve Alanya’mız adına şükranlarımı sunuyorum. Mahmutlarımıza hayırlı olsun” dedi.