Mahmutlar Ahmet Yatmaz Caddesi sahil yoluna bağlanıyor

Alanya Belediyesi, kent genelinde trafiği rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergâhları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Oba, Kestel ve Kargıcak Mahallelerinde imar yollarını açarak yeni güzergâhları hizmete sunan Alanya Belediyesi, bu çerçevede sürdürdüğü çalışmalara Mahmutlar Mahallesi’nde devam ediyor.

Mahmutların kuzeyden güneye trafik akışı rahatlıyor

Çalışmalar çerçevesinde kaldırımı ve cadde düzenlemesi ile sil baştan yenilenen Mahmutlar Ahmet Yatmaz Caddesi, Barbaros Caddesi’nden Sahil Yoluna bağlanıyor. Mahmutlar merkezdeki trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve kuzeyden güneye trafik akışını rahatlatmak için başlatılan çalışma ile Ahmet Yatmaz Caddesi’nin D-400 sahil yoluna bağlantısı yapılıyor.

“Mahalleler arası ulaşım ağını zenginleştiriyoruz”

Alanya genelindeki yol açma çalışmalarını değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bölgede Kestel, Kargıcak ve Mahmutlar bağlamında hem mahalleler arası ulaşım ağını yeni yollarla zenginleştiriyoruz hem de trafik akışını kesintisiz hale getiriyoruz. Çalışma çerçevesinde Kervansaray Caddesi’nde 2 kilometrelik 20 metre genişliğindeki imar yolu açıldı. Şu an geçen yıl kaldırımı ve asfaltı ile sil baştan yenilediğimiz Ahmet Yatmaz Caddesi’nin sahil yoluna bağlantısını yapıyoruz. Kısa sürede Mahmutlarımızın en önemli ulaşım arteri olan bu caddeyi D-400 Karayoluna bağlayarak merkezdeki trafik akışını rahatlatacağız” dedi.