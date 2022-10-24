Mahalle muhtarından 55 vatandaşın katılımıyla yangın tatbikatı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesi’nde muhtar Muhammet Ali Üzüm tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteği ile yangın tatbikatı düzenlendi.

55 gönüllü vatandaşın katıldığı tatbikatta evlerde ve iş yerlerinde olabilecek muhtemel yangınlara karşı itfaiye aracı ile tatbikat yaptıklarını söyleyen muhtar Muhammet Ali Üzüm, “Mahalle muhtarlığı olarak mahalle sakinlerine evlerde ve iş yerlerinde olabilecek yangınlara karşı bilgilendirme yaptılar. Tüp, ot ve farklı yangınlara karşı uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı” dedi.