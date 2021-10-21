Madama Butterfly yeni sezonda ilk kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe sahnelediği Puccini’nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü ‘Madama Butterfly’ operasını, opera sergilenişine uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü konser versiyonu ile bu sezon ilk kez sahnelemeye hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait olan Puccini’nin “Madama Butterfly” operasını Yiğit Günsoy rejisi ile 26 Ekim Salı akşamı saat: 20.00’de bu sezon ilk kez sahneleyecek. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor. İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provaları hızla devam eden eserde ‘Madama Butterfly’ rolünü Nurdan Küçükekmekçi, ‘Pinkerton’ rolünü Burak Pektaş, ‘Sharpless’ rolünü Umut Tarık Akça, ‘Suzuki’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Goro’ rolünü Devrim Demirel, ‘Bonzo’ rolünü Baturalp Bilgili, ‘Yamadori’ rolünü Mehmet Ali Tutar, ‘Kate’ rolünü Tuğçe Oğuzülgen, ‘Il Commissario Imperiale’ rolünü Erdi Can Aybaş ve ‘L’Ufficiale Del Reistro’ rolünü Enis Ok canlandıracak.

Amerikalı yazar Luther Long’un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu Japonya’nın Nagasaki kentinde geçer. Madama Butterfly kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya’ya gelen Amerikan Subayı Pinkerton ile evlenir ve Pinkerton’un dinine geçer. Dinini değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly’ın ailesi onu reddeder. Butterfly’ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki’den başka kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden kısa bir süre sonra Amerika’ya geri döner. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton’u bekler. Pinkerton bu süre zarfında Amerika’da evlenmiştir. Pinkerton üç yaşına gelen oğlunu almak için Japonya’ya gelir. Pinkerton’un kendisine ihanet ettiğini gören ve bu üç yıl boyunca hayal kurduğunu anlayan Butterfly babasından kalma hançer ile harakiri yapar. Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet sitesi adresinden de temin edilebilir.