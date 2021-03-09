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Lyrboton Kome ‘Arkeopark’ oluyor

Kepez Belediyesi, bilinir hale getirdiği 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti’ni, ‘Arkeopark’ yapmaya hazırlanıyor. Antik kent, planlama çalışması süren Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası projesi için de önemli bir merkez olacak.

ANTALYA 09.03.2021, 11:01
Lyrboton Kome ‘Arkeopark’ oluyor

Kepez Belediyesi, bilinir hale getirdiği 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti’ni, ‘Arkeopark’ yapmaya hazırlanıyor. Antik kent, planlama çalışması süren Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası projesi için de önemli bir merkez olacak.

Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde bulunmasına rağmen, yüzyıllardır bilinmiyordu.

Kepez Belediyesi’nin yakın tarihte başlattığı kurtarma çalışması neticesinde şehir merkezinin hemen yanı başındaki 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti gün yüzüne çıktı. Kepez Belediyesi öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Lyrboton Kome’de yapılan bitki temizliği, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları da geçtiğimiz yıllarda tamamlandı.

Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası Projesi

Kepez Belediyesi, şimdi de yüzden fazla zeytinyağı işliği, Roma dönemi hamamı ve Bizans dönemi 5 kilise, sivil konutlar ile Arete Kulesi kalıntılarının bulunduğunu antik kenti, Arkeopark yapmaya hazırlanıyor. Lyrboton Kome Arkeopark Projesi, planlama çalışması süren Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası Projesi için de önem taşıyor.

‘Arkeopark’ başvurusu

Kepez Belediyesi, ‘Lyrboton Kome Arkeopark Projesi’ için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı’na başvuru yapacak.

Başvurunun yapılabilmesi için Kepez Belediye Meclisi’nden yetki talep edildi. Kepez Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında, yetki talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye antik kenti bilinir hale getirdi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Lyrboton Kome Antik Kenti’ndeki bitki temizliği, arkeolojik kazı ile restorasyon çalışmalarının belediyenin imkanlarıyla yapıldığının altını çizdi.Bu çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Antalya Müzesi ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yapıldığını anımsatan Başkan Tütüncü, antik kentin 2018’ten itibaren ziyarete açıldığını belirtti. Tütüncü, BAKA’nın, yeni eko turizm ürünleri oluşturulması, eko turizm altyapısı ile üstyapısının iyileştirilmesi amacıyla ‘Kuzey Antalya Eko Turizm Rotası’ projesini hazırladığını aktardı.

Proje iki ilçeye katma değer katacak

Destinasyonu, Lyrboton Kome Antik Kenti, Ekşili Köyü, Ekşili Göleti, Kocain Mağarası ve Döşemealtı Antik Kral Yolu olarak tasarlanan projenin ana paydaşlarının Döşemealtı Belediyesi ile Kepez Belediyesi olduğunu kaydeden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası’nda turistleri ağırlamak istiyoruz. Bu proje kapsamında Lyrboton Kome’yi de Arkeopark projesi ile ihya etmeyi amaçlıyoruz. Burada 2 bin 200 yıllık zeytin şehrini anlatacak bir tanıtım merkezi yapmayı arzu ediyoruz.

İki ilçenin turistik değerlerinin biraz daha bilinirliğini artıracak olması, şehre gelen turistler için bir ekolojik tur rotası alternatifi sunacak olmasından dolayı projeyi önemsiyoruz. Bu projenin, hem Döşemealtı hem de Kepez’e ilçelerine güzel bir katma değer katacağını düşünüyoruz. Bu projenin yapılmasını da büyük bir hevesle, heyecanla takip ediyoruz.”

“Lyrboton Kome’de başarılı bir çalışma yaptık”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde Lyrboton Kome’deki antik kalıntıların renovasyon (koruma amaçlı yenileme) ile daha anlamlı hale getirilmesine yönelik bir çalışma yapmayı planladıklarını da söyleyen Başkan Tütüncü, “Ama takdir edersiniz ki, tarihi kentlerin kazıları ve onların gün yüzüne çıkarılmaları on yıllara alan çalışmalardır. Antik zeytin şehrinde çok başarıl bir çalışma ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim.”

Belediye eliyle arkeolojik kazı

Lyrboton Kome Antik Kenti’nde tamamlanan bitki temizliği ile arkeolojik kazı çalışmalarının tamamının Kepez Belediyesinin kaynaklarıyla yapıldığının altını çizen Tütüncü, “ Bu, Antalya’da örnek ve ilk çalışmadır. Arkeolojik kazılar, uluslar arası kuruluşlar ve merkezi idarelerce fonlanıyor. Lyrboton Kome Antik Kenti ise belediyenin imkânlarıyla yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı.” Hatırlatmasını yaparak, açıklamasını tamamladı.
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