LOTİ’nin ilk otobüs yatırımı için tercihi Hastalya Otomotiv oldu

Türkiye, Tayland, Dubai ve Maldivler’de faaliyet gösteren LOTİ, ilk otobüs yatırımında Hastalya Otomotiv’den satın aldığı 10 adet Mercedes-Benz Tourismo 15’i araç filosuna ekledi.

Mercedes-Benz Türk bayisi Hastalya Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan ve müşterinin beklentilerine göre Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda özel olarak üretilen araçlar için teslimat töreni gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde düzenlenen törende araçlar Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Kadir Sargın ve Hastalya Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Tüzün tarafından, LOTİ CEO’su Aydın Yaşayacak, LOTİ Operasyon Direktörü Burak Gencer ve LOTİ Ulaştırma ve Filo Operasyon Sorumlusu Taşkın Kaya’ya teslim edildi.

Hastalya Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Tüzün, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünya genelinde Türkiye, Tayland, Dubai ve Maldivler’de faaliyet gösteren LOTİ, araç filosuna eklediği 10 adet Mercedes-Benz Tourismo ile önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Müşterilerine özel hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren LOTİ, otobüslerini kişiselleştirerek yolcu deneyimine yeni bir perspektif getirdi. 38 kişilik koltuk düzeniyle misafirlerine geniş diz mesafesi sunan araçların deri kaplı Luxline koltukları konfor seviyesini artırırken, otobüslerin özel tasarıma sahip çift renkli dış boyası da yollarda ilgiyle takip edilecek. Sahip olduğu geliştirmelerle sektörden yoğun talep görmeye devam eden Mercedes-Benz Tourismo’nun, ekonomik işletim maliyeti ve yüksek 2. el değeri ile LOTİ markasına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da "Mercedes-Benz Türk olarak dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikamızda, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘terzi dikim’ diye adlandırılan özel üretimlerle hizmet verebiliyoruz. LOTİ’nin özel ihtiyaçları için üretim bandımızdan 10 adet terzi dikim Mercedes-Benz Tourismo çıkardık. Özel boyası, koltuk düzeni ve deri koltuklarıyla farklılaşan bu otobüslerimizin LOTİ’nin hizmet anlayışına eksiksiz yanıt vereceğinden şüphemiz yok. Müşteri ağımıza eklediğimiz LOTİ ile uzun yıllar boyunca çok önemli iş birlikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu özel yatırımın her iki şirkete ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, hepinizin huzurunda LOTİ’ye aramıza hoş geldiniz demek istiyorum” diye konuştu.