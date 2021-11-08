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Lösemiyi yendiler çocuklara umut oldular

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemiyi yenerek, hastalıkla savaşan çocuklara umut olan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Hüseyin Can ve Binnur Özcan’la bir araya geldi. Ziyarete Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Aktif İletişim Sorumlusu Neslihan Sirkeci ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ceren Kaplan da yer aldı.

ANTALYA 08.11.2021, 13:59
Lösemiyi yendiler çocuklara umut oldular

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemiyi yenerek, hastalıkla savaşan çocuklara umut olan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Hüseyin Can ve Binnur Özcan’la bir araya geldi. Ziyarete Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Aktif İletişim Sorumlusu Neslihan Sirkeci ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ceren Kaplan da yer aldı.

Lösemi ve kanserin çağımızda oldukça yaygın, insanları maddi ve manevi olarak zorlayan bir hastalık olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu sebeple bu süreçte hastaların ve ailelerin yanında olarak onlara maddi ve manevi destekler sağlanması çok kutsal bir görev. LÖSEV de bu anlamda çok önemli ve kıymetli bir görev üstleniyor. Tüm LÖSEV ailesini yürekten tebrik ediyorum.” dedi. Üniversite öğrencilerinin de bu konuya hassasiyet göstermesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Rektör Özkan, “Bu hastalığın tedavisinde moral ve motivasyon önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle hastalığı yenen öğrencilerimizin, tedavi gören çocuklarımıza destek vermesi ve rol model olması çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Hastalarımızı iyileşmiş olarak görmek en büyük mutluluğumuz

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ise hastalık sürecinde tanıştıkları hastalarla hem tedavileri sürecinde, hem de sonrasında bir arada olduklarını vurguladı. Özlem Uğurel, “Onları tedavileri tamamlandıktan sonra iyileşmiş görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Sonrasında da çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Onlar bizim çalışmalarımıza gönüllü destek oluyor. Onlarla birlikte tüm etkinliklerimizde kardeşlerimize destek oluyoruz.” dedi. Özlem Uğurel, LÖSEV’in lösemi dışında diğer kanser türleriyle mücadele edenlere de destek verdiğini, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de bu zorlu tedavi sürecinde yanlarında olduklarının altını çizdi.

Lösemiyi yenen gençler hastalıkla savaşan çocuklara mesaj verdiler. Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Hüseyin Can. 2018’de Akdeniz Üniversitesi’nde kendisine lösemi tanısı konduğunu belirterek, “Moral bu hastalığın en önemli ilacı. LÖSEV tedavim sürecinde bana yol gösterdiği, maddi ve manevi yardım etti. Ben de İyileşmiş bir LÖSEV genci olarak tüm kardeşlerime, arkadaşlarıma umut olmak istiyorum. Çeşitli etkinliklerle onların moralini yükseltmeye çalışıyoruz.” dedi. 2019 yılında lösemi tedavisine başlayan Binnur Özcan da tedavi için geldiği Akdeniz Üniversitesi’ne, eğitim için geri döndüğünü belirterek, “Bu hafta 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sloganımız ‘maskemi atarım hayalime koşarım’. Bütün çocukların hayaline koşması için ben de LÖSEV ile iyileşmiş bir genç olarak onlar için çalışmaktayım.” ifadelerini kullandı.

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