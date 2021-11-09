Liseliler girişimcilerle buluştu

Global Girişimcilik Haftası nedeniyle Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB) Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ahmet Ekelik ve İcra Komitesi Üyesi İbrahim Sargın liseliler ile buluştu.

Kasım ayının sonuna kadar devam edecek olan etkinlikler boyunca girişimciliği özendirmeye çalışacaklarını ifade eden Ekelik, amaçlarının Antalya’da girişimci sayısını ilerleyen yıllarda arttırmak olduğunu söyledi.

Antalya Akdeniz Sanayi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle buluşan girişimciler “İz Bırakmanın Tam Zamanı” sloganı ile kendi öykülerinden yola çıkarak kariyer planlaması üzerinde durdular.

Bir saat süren seminerin ardından kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Hanifi İnce “Mesleki Eğitime Kazandırma Projesi(MEK) kapsamında yaptığımız 80’i aşan işletme ziyareti sonucunda eğitim dışında kalan 14-18 yaş arası gençleri entegre etmeye çalıştık. Örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki gençlerimizi bu ve benzeri seminerler ile gelecekte girişimci olarak görmek bizleri çok mutlu edecektir” dedi.

Global Girişimcilik Haftası (GGH), Türkiye’de 2008 yılından beri her Kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanıyor.