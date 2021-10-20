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Liseliler çevrelerini temizliyor, sularını içiyorlar

Antalya Berberler Odası, Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin "Çevremi Temizliyorum, Suyumu İçiyorum" projesine destek olarak bin 500 adet su hediye etti.

ANTALYA 20.10.2021, 16:16
Liseliler çevrelerini temizliyor, sularını içiyorlar

Antalya Berberler Odası, Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin "Çevremi Temizliyorum, Suyumu İçiyorum" projesine destek olarak bin 500 adet su hediye etti.

Projede öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Okul Müdürü Mehmet Hanifi İnce, bu süreçte öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk duygularının da gelişeceğine olan inancını belirtti. Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun ise Oda olarak bu tip projelere kayıtsız kalmadıklarını söyledi. "Doğal yaşamı temsil eden, temizliğin sembolü mesleğimizin vazgeçilmezi suyun önemini de vurgulayan bu projeye destek olmaktan çok mutluyum" şeklinde duygularını dile getiren Uzun, öğrencilerin hijyen kurallarına uyarak proje kapsamında topladıkları her beş boş pet şişeye karşılık bir su hediye etti.

Projenin başladığı 04 Ekim tarihinden itibaren okulda 1263 adet kapaklı boş şişenin toplanıldığı öğrenildi.

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