Liseli öğrencilerden GES’e ziyaret

Alanya Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES 1-2-3) ve 26 Aralık 2019 tarihinde yapım işi tamamlanarak faaliyet başlayan Alanya Belediyesi GES-4 projesi Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini ağırladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk çevre dostu 15 lise öğrencisinin katılım sağladığı teknik gezi biyoloji öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

Liseli öğrenciler yenilenebilir enerji hakkında bilgilendirildi

Alanya Belediyesi GES 1-2-3-4 alanlarını ziyaret eden çevre dostu öğrencileri teknik olarak bilgilendirilmesi için Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin ve Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak da geziye katıldı. Mühendisler, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında öğrencilere detaylı teknik bilgiler verdi.

Öğrenciler farkındalık kazandı

Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, eğitim sonrası söyleşi sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları ve enerji verimliliği konularında bilgi sahibi oldular. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı ile çevre farkındalığına katkı sağlandı.