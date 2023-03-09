Lise öğrencileri Erasmus programı çerçevesinde 3 hafta staj yaptı

Antalya Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden10 öğrenci, Erasmus+ KA122-VET ‘’Avrupada ErasmusPro Stajı ile Turizmde İstihdam’’ adlı proje bünyesinde Çekya’nın Prag şehrinde 3 hafta staj yaptı. İki refakatçi öğretmen eşliğinde Çekya’ya giden öğrenciler, Prag şehrinde Le Palais otelde yiyecek, içecek ve konaklama alanında uluslararası düzeyde staj yapma imkânı buldular.

21 gün süren staj hareketliliğinde öğrenciler staj sırasında Prag’ın tarihi ve turistik alanlarını gezerek kültürel aktivitelere de katıldılar. Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus ekibi, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla kurtarma çalışmalarına katılan Çekya Kurtarma Ekibi ile Prag Havaalanında karşılaşırken kendilerine teşekkür ve minnet duygularını ilettiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ömer Akkan, “Erasmus projeleri ile öğrencilerimizin uluslararası düzeyde ufukları genişliyor, kendilerine olan güvenleri artıyor, aynı zamanda yabancı dil eğitiminin kendileri için önemini daha iyi anlıyorlar diye ifade etti. Projenin 2. Hareketliliği Haziran-Eylül ayları arasında 18 öğrencinin 90 günlük stajı ile İspanya’nın Barcelona Şehrinde yapılacaktır” dedi.