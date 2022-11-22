Lezzet markalarına coğrafi işaret belgesi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ’Antalya Paça Çorbası’nın coğrafi işaret belgesini İsmail Çardaklı ve Bekir Tek’e verdi.

Tarihi 1950’li yıllara uzanan, terbiyesiyle ünü sınırları aşan ve yöreye özgü ’koşma’ simidiyle servis edilen Antalya Paça Çorbası, Muratpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi aldı. Başkan Uysal, Antalya’nın iki lezzet markası, Coğrafi İşaret Sertifikası ve Belgelerini verdi.

Başkan Uysal, ilk durağı 1950 yılında Kale Kapısı’nda bir aile işletmesi olarak kurulan ve ünü bugüne dek uzanan İşletme sahibi İsmail Çardaklı tarafından karşılanan Başkan Uysal, sertifika ve belgeyi takdim etti. İşletmenin Antalya Paça Çorbası geleneğini en iyi şekilde sürdüren işletmelerden olduğunu belirten Başkan Uysal, “Hepinizin eline sağlık. Bu bizim kültürümüzün, kimliğin parçası. Nasıl her insanın huyu, tarzı varsa şehirlerin de var. Mutfak, gastronomi de onun ayrılmaz parçası” diye konuştu.

Uysal daha sonra 1976’dan bu yana hizmet veren işletmeyi 2021’de devralan Bekir Tek’e belgelerini verdi. Başkan Uysal, Antalya Paça Çorbası’nı orijinal tarife bağlı kalarak yapmaya devam eden Tek’i kutladı.

Tescilli tarif

Antalya Paça Çorbası için büyükbaş hayvan kelle eti ve kaval kemiği, su, limon tuzu ve kaya tuzu bir tencerede yaklaşık 4 saat pişirilir. Kemik suyu ayrılır, kelle etleri 1.5 saat dinlendirilir. Kelle etleri kuşbaşı şeklinde doğranır ve kaynamış kemik suyuna eklenerek ısıtılır. Çorbanın terbiyesi için un, yumurta, tuz ve safran bir kapta çırpılarak karıştırılır. Karışıma kaynamış kemik suyu ve limon tuzu eklenir, 20-25 dakika kaynatılır. Servis tabağına önce koşma simidi sonra kemik suyunda ısıtılan kelle etleri koyulur. Üzerine terbiye ve tekrar kaynamış kemik suyu eklendikten sonra çorbanın servisi yapılır. Menülerindeki çorbayı tescilli tarife göre yapan işletmeler, Coğrafi İşaret Sertifikası ve Belgelerini almak için Muratpaşa Belediyesi’ne başvuru yapabilir.