Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı anısına Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmalarından oluşan Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi açıldı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluştuğu açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan bir tablo gibi demlenen Antalya’mızda bu sergiyi sizlere buluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Rönesans döneminin ismi Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında, Türkiye’den bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı. Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini hayata geçirmek üzere gerçekleşen yolculuk, Leonardo da Vinci’nin ömrünün son üç yılın geçirdiği Fransa’nın Amboise kasabasında noktalandı.

Amboise’de, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren grup, bu özel ortamlarda duyumsadıklarını yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı. Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının bu yolculuğun ardından yaptığı eserler, Emre Sefer’in yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğüyle “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisinde bir araya getirildi.

“Yoğun ilgi”

Sergi, İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin’in ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılış, Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ümran Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta sergide eserleri bulunan sanatçılardan Bedri Baykam, Tülin Onat, Mehmet Erbil, Barış Sarıbaş, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Tolay, Sercan Meriç de yer aldı.

“Da Vinci, 21’inci yüzyıl insanı gibi yaşadı”

Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın en büyük sanatçılarından biri olarak anılmasının boşuna olmadığını belirten Ressam Bedri Baykam, “Saymakla bitmez meziyetleri. Bugün eskimemesinin nedeni, 21’inci yüzyılda insanlar birden fazla konuyla ilgilenmesi birçok konuyla donanımlı olmaları gerektiren bir hayat aşıyorsa Leonardo da Vinci de yaşadığı dönemde gerçekten öyle bir insandı” diye konuştu.

“Tablo gibi demlenen Antalya”

Başkan Uysal ise “Sergimiz Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza yakıştı. Türkiye’mizde, hepimizin içinden şeyleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Antalya için, ‘Burası dünyanın en güzel yeri’ demiş. Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan bir tablo gibi demlenen Antalya’mızda bu sergiyi sizlere buluşturmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Uysal, sanatçılara plaketlerini takdim etti. Törenin ardından Başkan Uysal ve davetliler sergiyi gezdi.

“9 Mart’a kadar açık kalacak”

Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş’ın resim ve heykellerinin yer aldığı sergi Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide, yönetmen Durmuş Akbulut’un Leonardo da Vinci Belgeseli de izlenebilecek. Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil’in Mekan Tiyatrosu konseptiyle çocuklar için yazıp sahneye koyduğu ‘’Da Vinci Bana Dedi ki’’ tiyatro oyunu da belli aralıklarla sahnelenecek.