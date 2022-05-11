La Travıata bu sezon son kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 14 Mayıs Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde ‘La Traviata’ eserini bu sezon son kez gerçekleştirecek. Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi’nin ‘La Traviata’ eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor. Bir perdelik rejili konser formatı ile sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek’in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlendiği eserde ‘Violetta Valery’ rolünü Bilge Yılmaz, ‘Alfredo Germont’ rolünü Burak Pektaş, ‘Giorgio Germont’ rolünü Serhat Konukman, ‘Annina’ rolünü Seçil Eyilikeder, ‘Doktor Grenvil’ rolünü Şafak Güç, ‘Flora Bervoix’ rolünü Tuğçe Oğuzülgen, ‘Gastone’ rolünü Erdi Can Aybaş, ‘Baron Douphol’ rolünü Yalçın Ünsal, ‘Marki D’Obiny’ rolünü ise Yusuf Yıldız canlandırırken gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.