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Kütüphanenin kitap koleksiyonu şehirle oluşturuluyor

Kepez Belediyesinin, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşturacağı Cemil Meriç Kütüphanesi’nin kitap koleksiyonu, toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturuluyor. Kütüphaneye kitap bağışı 50 bini geçti.

ANTALYA 17.01.2021, 11:39
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Kütüphanenin kitap koleksiyonu şehirle oluşturuluyor

Kepez Belediyesinin, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşturacağı Cemil Meriç Kütüphanesi’nin kitap koleksiyonu, toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturuluyor. Kütüphaneye kitap bağışı 50 bini geçti.

Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde yapımında sona gelinen Cemil Meriç Kütüphanesi için başlatılan kitap bağışı kampanyası büyük ilgi görüyor.

Sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimler ile her yaş grubundan vatandaşlar yaptıkları kitap bağışıyla Cemil Meriç Kütüphanesi’nin koleksiyonunu zenginleştiriyor.

Kütüphanenin koleksiyonuna son olarak Antalya Futbol Saha Komiserleri bin adet, Hayrat Vakfı da 600 adet kitap bağışında bulundu.

“Bağışta 50 bin rakamı geçildi”

Bağışçılara teşekkür eden ve kitap bağışında 50 bin rakamının geçildiği aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kurmakta olduğumuz kütüphane uzunca yıllar Antalya’nın en nitelikli, çok farklı bir çeşitliliğe sahip kütüphanesi olarak hizmet verecek ve gelecek kuşakları aydınlatacak” dedi.

“Cemil Meriç, gönüllerden izler taşıyacak”

Kütüphanenin kitap koleksiyonunu, şehirle birlikte oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu kütüphaneyi kurarken, birlikte, beraberce hepimizin kütüphanelerinden, gönüllerinden izler taşıyan bir koleksiyona sahip kütüphane olarak kurgulamak istedik. Dolayısıyla katılımcı bir anlayışla toplumun zihinsel ve düşünsel farklılıklarını ortaya koyacak ve bunların içerisinde farklı bir ışık olmayı yakalayacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Kitap bağışı da kütüphanenin ayırıcı özelliği olması bakımından önemli bir konu; yani yapılan işten daha çok burada yöntemi ön plana çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ödünç kitap verilmeyecek”

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, ödünç kitap verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Tütüncü, “ Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, diğer kütüphanelerde olduğu gibi ödünç kitap verilmeyecek. Çünkü kütüphanemiz 24 saat açık olacak. Ödünç kitap verilmeyecek olması ne anlama geliyor? Bağış yapılan eserlerin yıllar sonra da o kütüphaneden çıkmayacağı anlamına geliyor. Uzunca yıllar bu kitapları o kütüphanede var olacak ve gelecek kuşaklara aydınlatacak. Çünkü ödünç kitapların verildiği yerler de, giden kitapların çoğu geri gelmiyor. Bağışı yapanlar da, kitaplarım kütüphane ne kadar yaşayacak bir tereddüt içerisinde oluyor. Kütüphanemizde bu kaygı olmayacak. Bu nedenle bağışçılar, gönül rahatlığı içerisinde kitaplarını Cemil Meriç Kütüphanesi’ne verebilirler. Kütüphanemize katkı da bulunmak isteyenler, ‘kitaplik.kepez-bld.gov.tr’ linki üzerinden bağış yapabilirler” şeklinde konuştu.

“Dokuma’ya ödüllü kütüphane”

Kepez Belediyesinin, yatırım programına aldığı 4 kütüphaneden biri olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin koleksiyonunda 100 bin kitabın olması hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Kütüphane; kültür, sanat, bilim ve sosyal yaşam adasına dönüştürülen eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kitap kurtlarıyla buluşacak. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphane, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binası içerisine inşa ediliyor. Güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılan 1000 m2 büyüklüğündeki trafo binası, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kütüphane, bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ almıştı.

“Kütüphanede mini elektrik müzesi “

Cemil Meriç Kütüphanesi, edebiyat tarihiyle ilgili eşyalarının da sergilenmesiyle edebiyat müzesi kimliği taşıyacak. Bu özelliği ile kütüphane, Antalya’da bir ilk olacak. Mimari yapısına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürülen trafo binasının hatıraları da yaşatılıyor. Kütüphanede, trafo binasının bazı elektrik aksamları da korunak, sergileniyor. Yine trafo binasının orijinal mozaikleri de, Başkan Tütüncü’nün isteği ile yerinde kalmaya devam ediyor.

Kitapseverlere, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nde iki ana salon, içerisinde çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği ve küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekanlar bulunuyor. Kütüphane, zeytin ve portakal bahçesi, botanik park ve 70 dönümlük koruluk alanın ortasında yer alıyor.
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