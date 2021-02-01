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Kütüphanenin duvarında Dokuma’nın hatırası

Kepez Belediyesi’nin, kütüphaneye dönüştürdüğü eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasının dış cephesinin bir bölümü, fabrikanın kapandıktan sonraki yıllarının hatırlanması amacıyla orijinal haliyle bırakıldı.Kepez Belediyesi, geçmiş yıllarda eski Dokuma Fabrikası’nın makinelerine elektriği sağlayan 1000 metrekare büyüklüğündeki trafo binasını yıkmayarak, kütüphaneye dönüştürdü. Yazar, çevirmen ve eğitimci merhum Cemil Meriç’in isminin verildiği kütüphane, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşacak.

ANTALYA 01.02.2021, 13:23
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Kütüphanenin duvarında Dokuma’nın hatırası

Kepez Belediyesi’nin, kütüphaneye dönüştürdüğü eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasının dış cephesinin bir bölümü, fabrikanın kapandıktan sonraki yıllarının hatırlanması amacıyla orijinal haliyle bırakıldı.Kepez Belediyesi, geçmiş yıllarda eski Dokuma Fabrikası’nın makinelerine elektriği sağlayan 1000 metrekare büyüklüğündeki trafo binasını yıkmayarak, kütüphaneye dönüştürdü. Yazar, çevirmen ve eğitimci merhum Cemil Meriç’in isminin verildiği kütüphane, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşacak.

Antalya’nın en büyüğü olacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün her ayrıntısıyla yakından ilgilendiği Cemil Meriç Kütüphanesi, birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle de Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacak. Kütüphanenin kitap koleksiyonu da başlatılan kitap bağışı kapsamında toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturuluyor. Bugüne kadar kütüphaneye 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı.

Bu kütüphanede Edebiyat müzesi var

Kütüphane açılmadan ilk ödülü de aldı. Tarihi Kentler Birliği, trafo binasının, güçlendirme ve yenileme çalışmasıyla kütüphaneye dönüştürülmesi projesine ‘Süreklilik Ödülü’ verdi.Cemil Meriç Kütüphanesi, edebiyat müzesi özelliğiyle de Antalya’da ilk olacak. Müzede, edebiyat tarihiyle ilgili sergilere, objelere ve hatıralara yer verilecek.

Trafoya mini elektrik müzesi

Kütüphanenin mimari projesinde eski Dokuma Fabrikası’na elektrik sağlayan trafo binasının geçmişine de saygı gösterildi. Hatıralarının yaşatılması amacıyla Kütüphanede, trafo binasının bazı elektrik aksamları korundu. Elektrik sayaçları, ana elektrik kabloları kütüphanede sergileniyor. Başkan Hakan Tütüncü’nün isteği ile trafo binasının orijinal mozaikleri de, yerinde kalmaya devam ediyor.

Başkan Tütüncü, kütüphane olarak şehre hizmet vermeye devam edecek olan kütüphaneye vefa dokunuşu da yaptı. Trafo binasının dış cephesinin bir bölümü, eski Dokuma Fabrikası’nın kapandıktan sonraki yıllarının hatırlanması amacıyla orijinal haliyle bırakıldı.

Bu müzede hatıralar yaşatılacak

“Bu kütüphane ile ilgili söylenebilecek o kadar çok şey var ki” sözleriyle Cemil Meriç Kütüphanesi’nin çok özel bir proje olduğuna vurgu yapan Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: “Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, edebiyat müzesi de olacak. Bu müzede edebiyat tarihiyle ilgili birtakım sergiler, hatıralar ve objeler bulunacak. Kütüphaneyi ziyaret edenler, o hatıraların ışığı ile geçmişteki edebiyatçıların şahsi hatıralar üzerinden bir dönemin güzelliğine erişecek.

Ama bununla birlikte binanın özüne de bir gönderme yaparak, kütüphane binasının eskiden bir trafo olduğunu da anlatmak istedik. Elektrik sayaçlarını ya da farklı bir takım elektrikle ilgili üniteleri muhafaza ederek, binanın trafo zamanlarına da bir ışık tutmuş olacağız.

Tütüncü’den Dokuma’nın hatıralarına vefa

Binanın dış cephesinde de, Dokuma Fabrikası’nın kapandıktan sonraki o harap olmuş yıllarını da resmediyoruz. Kütüphanenin dış cephesinin bir bölümünü, virane yıllarıyla hatırlansın, o yılların izleri yok olmasın diye orijinal haliyle muhafaza ettik. O duvara bakınca da, Dokuma Fabrikası yerleşkesinde nereden nereye geldiği görülmüş olacak.

Mekânla insan arasında çok özel bir ilişki olduğuna inanıyorum. Mekânla insan arasındaki o özel ilişkiyi hatıraların yok etmeden var etmek, o hatıraların etrafında aslında kitapla buluşmak istedik.”

Yeşil kütüphane

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, 7 gün-24 saat açık olacak olmasından dolayı ödünç kitap verme uygulaması da olmayacak.

Kütüphane, bahçesindeki zeytin ağaçları, servi ağaçları ve çevresindeki Dokuma Botanik Park, Dokuma Portakal Bahçesi’yle de ziyaretçilerine oksijeni bol bir ortamda kitap okuma imkanı sunacak.
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