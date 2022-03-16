Kursiyerler, kendi diktikleri kıyafetlerin defilesini yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM kursiyerleri defile düzenledi. Kendi diktikleri kıyafetleri giyerek mankenlik yapan kursiyerlerin saçlarını da yine ATASEM kursiyerleri yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) Lara Kurs Merkezi kursiyerleri, kendi diktikleri kıyafetleri, defile ile tanıttı. Yaklaşık bin 500 kursiyerin aktif olarak sanat ve meslek kursu aldığı ATASEM Lara’da 30 dikiş, 17 şiş, 15 takı kursiyeri hazırladıkları kıyafet ve takıları giydi. Kursiyerlerin saçlarını ve makyajlarını ise yine ATASEM’de kurs gören kuaför adayları yaptı.

ATASEM’lerin Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere hizmet verdiğini söyleyen ATASEM Lara birim sorumlusu Gül Yenigün, “Kursiyerlerimiz, kendi diktikleri kıyafet ve takıları sergilediler. Saç ve makyajları da yine kursiyerlerimiz yaptı” dedi. Mini defileyi diğer branşnlarda kursa katılan ve kursiyerlerin aileleri büyük bir keyifle izledi.