Kurban satış ve kesim noktaları ilaçlanıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Antalya’nın 19 ilçesinde bulunan kurban satış alanlarında sinek ve haşere üremesine karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haşere ve karasinek üremesine karşı kurban satış alanlarında dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler 19 ilçede bulunan 52 kurban satış ve 76 adet kurban kesim noktasında 165 personel, 190 araç ve teçhizat ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karasinekle mücadelede kafesli dönem

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından ayrıca kurban satış noktalarında 150 bin sinek yakalama kapasiteli kafes kitleri de takıldı. Sinek sorunu yaşanan her türlü açık alanda kullanılan, zehir içermeyen, kullanımı kolay kitler, hayvan satışı gerçekleştirilen tüm noktalara asıldı. Bu yöntemle ergin karasinekler ve larva oluşumuna izin verilmiyor.

“Sinek sayısı azaldı”

Satıcılar başta olmak üzere kurbanlık bakan vatandaşlar rahat bir ortamda alışverişini gerçekleştiriyor. Kurban satıcıları çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükbaş hayvan satmak için Konya Ereğli’den mallarını getiren Bekir Kaymak “Satış alanı sürekli olarak ilaçlanıyor. Sinek sayısı oldukça azaldı. Tüm çalışanlardan Allah razı olsun ”dedi.