Kurban satış pazarları ilaçlanıyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE KURBAN SATIŞ VE KESİM İŞLEMLERİNİN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gazipaşa’dan Kaş’a 1385 personelle vektörel mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerlerinde de ilaçlama yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri de, Alanya’nın 102 mahallesinde sinekle mücadele çalışmalarının yanı sıra Kurban Pazarlarında da ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Alanya merkez, Mahmutlar, Konaklı ve Demirtaş mahallelerinde kurulan 4 hayvan pazarında, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için ilaçlama yapıyor. Vektörel mücadele kapsamında satış yerlerinde çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı şerit uygulaması gerçekleştiriliyor.
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