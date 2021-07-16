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Kurban Bayramı öncesi kasap ve kurban kesim yerlerine denetim

Kemer Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde bulunan kasaplarda ve kurban kesim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

ANTALYA 16.07.2021, 14:42
Kurban Bayramı öncesi kasap ve kurban kesim yerlerine denetim
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Kemer Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde bulunan kasaplarda ve kurban kesim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Belediye Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ve Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun, kurban satış noktalarında ve Kuzdere kapalı pazar alanındaki kesim yerinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, kurbanlıkların sağlık raporlarına, hangi bölgeden geldiklerine, kulak küpelerine, satış yerindeki hijyen durumuna bakıldı. Denetimde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı. Öte yandan, Kurban Bayramlarında sık sık yaşanan kurbanlıkların kaçmasının önüne geçilebilmesi için Kurban Yakalama Timi oluşturuldu. Zabıta müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelindeki kasaplarda pandemi kurallarına riayet edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı. Etlerin satıldığı reyonların ve muhafaza edildiği soğuk hava depoların temiz olup olmadığını denetleyen belediye ekipleri, genel hijyen, ruhsat ve fiyat tarifelerini de kontrol etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer halkının Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Satış yerlerinde düzenli olarak denetimlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Halkımızın rahatça kurbanını kesebilmeleri için Kuzdere kapalı pazar yerinde kesim yeri oluşturduk. Vatandaşlarımız burada dini vecibelerini yerine getirebilir. Şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
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