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Kumluca’ya yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası yapılacak

Antalya’nın Kumluca İlçesi Cumhuriyet Mahallesine yapılacak olan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yapım inşaatı 2022 yılının ilk aylarında başlayacak.

ANTALYA 21.09.2021, 12:36
Kumluca’ya yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası yapılacak

Antalya’nın Kumluca İlçesi Cumhuriyet Mahallesine yapılacak olan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yapım inşaatı 2022 yılının ilk aylarında başlayacak.

5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Kumluca Hükümet Konağı, Kaymakamlığa ve Emniyet Müdürlüğüne hizmet verecek şekilde planlandı. 8 bin metrekarelik Eski Orman Deposunun olduğu yerin mülkiyetinin Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü Binası yapılmak üzere Hazineye devredilmesi işlemlerini tamamlandı. Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının mimari projelerinin çizimi tamamlandı. Statik, makine ve elektrik projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Yeni Kumluca Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası inşa sürecin artık son aşamasına geldiğini ve 2022’nin başlarında inşaatının başlayacağını belirten TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu İçişleri Bakanını ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Derdimiz her İlçemize olduğu gibi Kumlucamıza da eserler kazandırmak. Artık ihtiyaçlara karşılık veremeyen Eski Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yerine yenisini yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu ziyaret ettik. Bakanımız Kumluca Hükümet Konağının en kısa sürede inşaatının başlaması için talimatını verdiler. Kumluca-Antalya yolumuz, tamamlanmak üzere. Hastane binamız 5 yıldızlı bir otel konforuna kavuşuyor. SGK Binamızı tamamladık. Sanayi köprümüzü yapıyoruz. Hükumet Konağımızın, Emniyet Müdürlüğümüzün inşasına başlıyoruz” diye konuştu.

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