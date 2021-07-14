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Kumluca’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Soner Hiçdurmaz görevine başladı.

ANTALYA 14.07.2021, 15:40
Kumluca’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı
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Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Soner Hiçdurmaz görevine başladı.

Son çıkan Hakim ve Savcılar Kararnamesiyle Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan’ın Van’ın Erciş İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Soner Hiçdurmaz atandı.

Erzurum Oltu’lu olan Kumluca’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı, Soner Hiçdurmaz, 2016 yılının Eylül ayında Çanakkale Lapseki Cumhuriyet Savcılığı göreviyle mesleğe başladı. 2019 yılı Mayıs ayında yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Soner Hiçdurmaz, 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan son kararname ile Kumluca ilçesine atandı.
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