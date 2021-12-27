Kumluca’nın uzak mahallelerinde vatandaşlara ‘evde aşı hizmeti’

Antalya’nın Kumluca ilçesi, Altınyaka Mahallesi’nde sağlık ekipleri, köylülere evlerinde aşı hizmeti sunuyor.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezine uzak olan mahallelerde yaşlı, yatalak veya ulaşım gibi nedenlerle aşı olmakta zorlanan vatandaşlar için yerinde aşılama hizmeti veriliyor. Sağlık Bakanlığı ve muhtarların koordinasyonu ile yürütülen aşılama çalışması birden fazla ekiple aynı anda yürütülüyor. Kumluca ilçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi, Hemşire Ayşe Akdemir ve Muhtar Havva Karakuş tarafından Altınyaka Mahallesinde yapılan çalışmada mahallede yaşayan 42 vatandaş evlerinde aşılandı.

“İlçe merkezine gitmekte zorluk çekiyorduk”

Aşılama çalışması kapsamında evlerinde aşılanan Mehmet ve Neziha Torun çifti uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Mehmet Torun, “Ulaşımın uzak olması ve sağlık sorunlarımız nedeniyle ilçe merkezine gitmekte zorluk çekiyorduk” dedi.

“Yaşlı vatandaşlarımızın tamamını aşıladık”

Köyde hayatının özellikle korona virüs döneminde büyük bir avantaja dönüştüğünü belirten Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, “Köylülerimiz temiz hava, sağlıklı besinler ve doğal sosyal mesafe sayesinde korona virüsten büyük ölçüde uzak bir hayat yaşıyorlar. Köyümüzde yaz aylarında dışardan gelen 1-2 vaka dışında herhangi bir vaka yaşanmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları neticesinde özellikle yaşlı vatandaşlarımızın tamamını aşıladık” diye konuştu.