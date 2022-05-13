Kumluca’da zararlı böceklere karşı 7 bin 200 adet yararlı böcek doğaya bırakıldı

Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü kızılçam ağaçlarında zarar veren çam kese böceği ile mücadelesini sürdürüyor.

Mavikent, Beykonak, Beşikçi, Belen Mahallerinde, Ortaköy Mahallesi Sırtlandişi mevkilerinde Çamkese zararlı böceğine karşı yararlı böcekli mücadele çalışmaları devam ediyor.Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 6 bin 200 adet çam kese böceğinin yırtıcısı olan calosoma sycophanta larvası doğaya salındı.

Mücadeleler çerçevesinde bin adet anaç olmak üzere toplam 7 bin 200 adet calosoma sycophanta böcekleri biyolojik mücadele çerçevesinde doğaya salındı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, yeşil vatan uğruna ormana zarar veren tüm zararlılarla mücadele edildiğini ve mücadelelerinin de devam ettiğini belirtti.