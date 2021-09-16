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Kumluca’da yeni PCR test merkezi oluşturuldu

Antalya’nın Kumluca İlçesinde iş yerleri tarafından özel istenilmesi durumunda, otobüs veya uçakla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde istenilecek olan PCR testlerinin yapılacağı bir alan oluşturuldu.

ANTALYA 16.09.2021, 12:36
Kumluca’da yeni PCR test merkezi oluşturuldu

Antalya’nın Kumluca İlçesinde iş yerleri tarafından özel istenilmesi durumunda, otobüs veya uçakla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde istenilecek olan PCR testlerinin yapılacağı bir alan oluşturuldu.

Kumluca Hükümet Konağı arkasındaki boşlukta oluşturulan konteynırda, kronik rahatsızlıklar dışında korona virüs belirtisi olmayan ama uçak ve otobüs ile yurtdışı seyahatlerinde ya da işyerlerinin özel durumlarında aşı olmayanlar PCR testi yaptırabilecekler. Hükümet Konağı tarama merkezine Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Aladağ ve Kumluca Devlet Hastanesi Müdürü Ayhan Şahin giderek, çalışmaları yerinde incelediler.

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