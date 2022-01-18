Kumluca’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ikametinde uyuşturucu madde ve ateşli silah bulunduran şahsın evine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız ateşli silahlar ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Altınyaka Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kumluca ve Kemer JASAT Timlerince Antalya’nın Kumluca ilçesi, Kuzca Mahallesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda H.V. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, H.V. isimli şahsın Kuzca mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleşen aramada, 200 gram skunk maddesi,10 gr. skunk tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü,3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.