Kumluca’da toptancı halleri sezonu açtı

Kumluca Toptancı Halleri sezonu açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Biz hep üreticiden yana olduk. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca, Beykonak ve Mavikent Toptancı Halleri sezonu açtı. Açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve üreticiler katıldı.

“Hep üreticinin yanında olduk”

Mavikent, Beykonak ve Kumluca hallerinin sezon açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Cam seralardan, bahçelerden çıkıp bugünlere gelmiş bir arkadaşınız, halden anlayan bir başkan olarak yerelden kalkınmaya büyük önem veriyorum. Biz hep üreticiden yana olduk. Çiftçi Kart’ından faydalı böceğe, akıllı tarımdan kapalı sulama sistemlerine birçok örnek çalışma yapıyoruz. Elimizden geldiğince üreticimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ziraat odalarının yanındayız”

Antalya’da 857 komisyoncu 931 tüccar bulunduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, hem komisyoncular hem de tüccarların talepleri doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Antalya’da 11 ziraat odası bulunduğunu kaydeden Başkan Böcek, “Biz hiçbir zaman ne ziraat odalarını kapattıracağız ne de desteğimizi esirgeyeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ziraat odalarımızın hepsinin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Kazançlı bir sezon diledi

Yeni hal sezonun hayırlı, bereketli ve kazançlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında çiftçilerimizin yüzünün güldüğü, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü daha aydınlık daha güzel huzurlu günlerde buluşmak diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılış töreninin ardından Kumluca Toptancı Hali’ndeki tüccar ve komisyoncu dükkanlarını ziyaret ederek, güzel bir hal sezonu diledi.