Kumluca’da su kesintisi

Antalya’nın Kumluca ilçesi ana ishale hattı üzerinde debimetre ve vana montaj çalışması nedeniyle 26 Şubat Cumartesi günü su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesi içme suyu ana ishale hattındaki çelik borular üzerindeki santrallerin ortak çalışması ile su geçişini ayarlamak için debimetre ve vana montaj çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 01.00-24.00 arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Kumluca ilçe genelinin etkileneceği çalışma kapsamında isale hattı üzerine vana ve debimetre montajı, isale hattı üzerinde arızalı hat vanasının bakım ve onarımı, isale hattı üzerinde 1 adet tahliye arızası yapımı gerçekleştirilecek. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.