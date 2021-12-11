Kumluca’da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde pandemi öncesinde Kumluca Müftülüğü’nün organize ettiği, ’Sabah Namazı Buluşmaları’ uygulaması tekrar başladı.

Pandemi sebebiyle ara verilen ve tekrar başlatılan uygulama, Kumluca Müftülüğü Merkez Eski Cami İmam-Hatibi Adil Soytürk’ün himayesinde, sabah namazı buluşması yapıldı. Yediden yetmişe Kumlucalıların ilgi gösterdiği programda, Kur’an tilaveti, zikir, ilahi ve sohbet yapılarak sabah namazı eda edildi. Her cumartesi Kumluca Müftülüğü bünyesinde yapılacak olan Sabah Namazı buluşmasına, bu hafta Diyanet Gençlik Koordinatörü İsmail Orhantekin ve Manevi Danışman İsmail Güçlü’nün organizesinde, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri de katıldı. Sabah namazı, Kur’an tilaveti, zikir ve ilahilerin ardından Kumluca İlçe Vaizi Muhammed Emin Emre, "Dünya ve Ahiret Mutluluğu İslam’dadır" konulu vaaz verdi.

Proğrama ilçenin önde gelen İsimleri, öğrenciler, vatandaşlar Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur ve Merkez Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy katıldı. ’Sabah Namazı Buluşması, kahvaltı ikramının ardından yapılan dua ile sona erdi.