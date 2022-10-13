Kumluca’da ’Oynamayan Kalmasın’ etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Erasmus programına katılan Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen "Oynamayan kalmasın" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Tekdemir, Erasmus programlarının öğrencilerin farklı insanlar, farklı kültürler tanıması, etkileşimde bulunması ve iletişim becerileri açısından son derece güzel olduğunu söyledi. Kumluca’dan gelecek yıl beş okulun Erasmus programları için akredite olduğunun müjdesini de veren Tekdemir, "Bu programlar için proje hazırlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl için ilçemizde beş okulumuz daha Erasmus programı için akredite oldu. Bu etkinlikler hem farklı kültürlerin tanınması hem de kendi kültürümüzün tanıtılması adına güzel etkinlikler" dedi.

"Kültürlerin tanıtılması açısından önemli"

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zekai Dinçer de Erasmus Days etkinlikleri çerçevesinde Türk kültürünün tanıtılması adına bir program düzenlediklerini, bu program çerçevesinde öğrencilerin Nasreddin Hoca, ata sporu yağlı güreş, aşık maşuk gösterisi, Karagöz-Hacivat ve halk oyunları gösterisi yapacaklarını söyledi. Etkinliklerin Erasmus Days etkinlik sayfasına görselleriyle birlikte yükleneceğini ifade eden Dinçer, bu sayede kültürlerin bu programa dahil olan 17 farklı ülkeden takip edilebileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Nasreddin Hoca’nın göle maya çalması, ata sporu yağlı güreş, aşık maşuk, Hacivat-Karagöz ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılanlara ayrıca keşkek ikramında bulunuldu.