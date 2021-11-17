Kumluca’da öğrenciler ve hocaları diyabete farkındalık için sahaya indi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 15 Kasım Pazartesi günü “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet farkındalığını artırmak amacıyla Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik gerçekleştirildi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riski büyük oranda önlenebiliyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yılki tema ‘Diyabet Bakımına Erişim’ olarak belirlendi. Etkinlikte meydanda bulunan topluluğa hemşirelik öğrencileri tarafından diyabet hakkında bilgi verildi, bireylerin diyabet riskleri değerlendirildi ve diyabet hastalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sağlık personelleri tarafından bireylerin kan şekeri ölçümü yapıldı ve 190 kişiye ulaşıldı. Kan şekeri normal düzeyin üzerinde ölçülen bireyler ilgili sağlık birimlerine yönlendirildi.

Etkinlik Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Özkan, Öğretim Görevlisi Dr. Emine İlaslan, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Taylan ve Araştırma Görevlis Ayşe Gül Aydın rehberliğinde, Fatma Zehra Çobanoğlu, Yusuf Can Çelik, Hüseyin Keleş, Sevinç Tepeli, Tuğçe Tuğba Bedrik, Başak Ergün, Hatice Hayta, İklima Gündüz, Erkan Gökmen, Zelal Tekin, Veli Cengiz başta olmak üzere İç hastalıkları dersine kayıtlı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.