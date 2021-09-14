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Kumluca’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA 14.09.2021, 13:51
Kumluca’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kumluca Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Yüksek Bina Kavşağında meydana geldi. Olayda, 2 kişi hafif yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, F.G.’nin kullandığı 55 AAF 019 plakalı otomobil Suriye uyruklu Muhammer Abdo’ nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Muhammer Abdo (50) kaza yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Muhammer Abdo’nun eşi de kazada yaralandı. Muhammer Abdo’nun eşi kaza yerine gelen ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü F. G ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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